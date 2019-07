Dinsdagavond vindt een gedeeltelijke maansverduistering plaats. Het is echter de vraag of het verschijnsel in heel Nederland te zien zal zijn, omdat Weerplaza verwacht dat het op veel plekken bewolkt zal zijn als de aarde tussen de zon en de maan schuift.

Op veel plaatsen is het dinsdag overdag bewolkt, vertelt Weerplaza-meteoroloog Wilfred Janssen aan NU.nl. "Het is maar de vraag óf die wolkenvelden oplossen en wáár dat gebeurt."

De grootste kans op opklaringen hebben het zuiden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordoosten blijft de maan waarschijnlijk achter de wolken. Mensen die niets van de gedeeltelijke maansverduistering willen missen, kunnen het beste naar België of Frankrijk rijden, aldus Janssen.

De maansverduistering begint dinsdag om 20.43 uur, maar omdat de maan dan nog onder de horizon staat, is dit in Nederland niet te zien. Rond 21.45 uur komt de maan gedeeltelijk verduisterd op. Om 23.31 uur is de maan met 66 procent het meest verduisterd.

Naast de maansverduistering zijn ook Jupiter en Saturnus goed te zien.

Sterrenwachten organiseren kijkavonden

Verschillende sterrenwachten in Nederland organiseren dinsdagavond evenementen of kijkavonden. Zo ook bij het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde op het Science Park in Amsterdam. Bij droog en helder weer worden op een grasveld aan de oostkant van het gebouw diverse telescopen neergezet.

Tijdens het evenement kunnen bezoekers ook luisteren naar een lezing over de eerste maanlanding, komende zaterdag precies vijftig jaar geleden. Ook is er een uitleg over exoplaneten.

Geïnteresseerden kunnen ook elders in het land samen naar de maansverduistering kijken. Onder anderen sterrenwachten in Middelburg, Bussloo, Lattrop en Vinkel organiseren een speciale kijkavond.

Een hap uit de maan

Tijdens een maansverduistering blokkeert de aarde het zonlicht. De schaduw van onze planeet valt dan over de maan. Dinsdagavond zal de aarde echter niet precies tussen de zon en de maan in staan, waardoor het lijkt alsof er een hap uit de maan is genomen.

Een volledige maansverduistering vindt plaats als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. Er valt dan geen direct zonlicht meer op het maanoppervlak.

De dampkring van de aarde buigt echter licht af naar de maan, waardoor de maan rood kleurt. Dat fenomeen wordt een 'bloedmaan' genoemd. De laatste keer dat dit gebeurde, was op 21 januari.