Nederlanders gooien steeds vaker afval en vuilnis in bakken die goede doelen gebruiken om oude kleding te verzamelen, schrijft Trouw maandagochtend. Verzamelde kleding moet vaker naar de verbrandingsoven en dat veroorzaakt financiële problemen bij goede doelen.

De krant sprak met de koepel Vereniging Herwinning Textiel (VHT), die maandag een brandbrief stuurt aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu).

Doordat de kleding in de verbrandingsoven eindigt, komt de doelstelling om in 2050 de herbruikbaarheid van grondstoffen te maximaliseren in gevaar.

Volgens de koepel moeten burgers betere voorlichting krijgen en moet Van Veldhoven aandringen op een ander afvalbeleid bij gemeenten. Doordat er steeds vaker een toegangspas nodig is voor buurtcontainers en men afval gescheiden moet inleveren, eindigt er steeds vaker vuilnis in de openbare kledingbakken, stelt VHT.

Het gevolg is dat het ingeleverde schone textiel ongeschikt is geworden voor tweedehands verkoop of recycling.

Directeur Erica van Doorn van stichting Sympany zegt dat van elke honderd ingezamelde vuilniszakken er twaalf gevuld zijn met afval, in plaats van kleding.

Geen geld meer voor goede doelen door teruglopende inkomsten

Doordat de inkomsten van textielverkoop teruglopen, kan haar organisatie geen geld meer steken in een aantal goededoelenprojecten in Afrika en India, aldus Van Doorn.

Als die trend zich doorzet, wil de kledinginzamelaar niet langer geld afdragen voor hun activiteiten bij gemeenten. Sympany moet per kilo kleding geld afdragen, oplopend tot 41 cent.