Door een brand in een woning in Nieuwleusen (Overijssel) is zondagochtend een 22-jarige man om het leven gekomen.

De politie meldde later zondagochtend dat er contact was geweest met de tweede persoon naar wie werd gezocht. Hij was niet in de woning ten tijde van de brand en verkeert in goede gezondheid.

Volgens de veiligheidsregio IJsselland ontstond de brand op de zolder van de woning, waar de slaapkamer van het slachtoffer zich bevindt. De ouders van het uit vier personen bestaande gezin worden opgevangen.

Het vuur brak zondagochtend uit in de woning aan het Zwartewaterland. De brandweer kreeg om 5.15 uur een melding binnen.

De veiligheidsregio spreekt van een korte maar heftige brand. Het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel werd de indruk gewekt dat het slachtoffer een jong kind was. Dit artikel is aangepast nadat de veiligheidsregio de leeftijd van het slachtoffer bekendmaakte.