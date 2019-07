Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zaterdag 13 juli: Leeuw Simba in zijn verblijf in Anna-Palowna, uit de hand gelopen protest in Hongkong en de tropische Barry komt aan land in de Verenigde Staten.

Leeuw Simba in zijn tijdelijke verblijf van Stichting Leeuw in Anna Paulowna. Het dier werd in Bagdad door Nederlanders gered en is sinds vrijdag in Anna Paulowna. Nadat de leeuw is aangesterkt, wordt hij naar Zuid-Afrika gebracht. (Foto: ANP)

Fans van zangeres Kate Bush spelen scenes na uit de videoclip van Wuthering Heights. De bijeenkomst vond plaats in het Australische Melbourne. (Foto: EPA)

Een protest in Hongkong tegen Chinese handelaren is uit de hand gelopen. Bij de botsingen met de politie zijn meerdere gewonden gevallen. (Foto: EPA)

De tropische storm Barry komt zaterdag aan land in de Amerikaanse staat Louisana. Vanwege de slechte weersomstandigheden is het zeer rustig in de stad New Orleans. (Foto: AFP)

Een 48-jarige Belg zat 116 uur op een wc-pot in een café in Oostende. Het café bleef tot en met vrijdag dag en nacht open voor toeschouwers die de recordpoging wilden volgen.