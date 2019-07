Een verkeersongeval op de N272 bij het Noord-Brabantse Handel heeft zaterdag drie levens gekost. Twee andere personen raakten gewond. Bij de botsing waren drie auto's betrokken.

De dodelijke slachtoffers overleden ter plekke, vertelt een woordvoerder van de politie. De gewonden zijn voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Ze lijken niet ernstig gewond te zijn.

Specialisten van de verkeersongevallendienst doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Dit duurt naar verwachting nog uren. Tot die tijd blijft de weg in beide richtingen dicht.

Het lijkt er volgens de politie op dat één auto door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft is beland en daar met twee tegemoetkomende auto's in botsing kwam.

De eerste tegenligger werd in de flank geraakt en sloeg over de kop. De tweede aanrijding was frontaal, meldt de politie. Hierbij kwamen in totaal drie personen om het leven. Zij zaten in twee verschillende auto's.

Identiteit van alle slachtoffers bekend

De bestuurder die alleen in een auto zat, is een 31-jarige man uit het nabijgelegen Erp. In de andere auto zat een echtpaar uit Helmond, een man van 59 en een vrouw van 55 jaar.

De twee gewonden zijn een 27-jarige vrouw en een vijftienjarig meisje uit Helmond, dat ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Handel ligt.