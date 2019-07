Een politieadviseur is opgestapt omdat zijn adviezen aan de korpsleiding over misstanden consequent zouden zijn genegeerd. Hij vertelt aan het NRC dat agenten zich onveilig, gediscrimineerd en seksueel geïntimideerd voelen.

Adviseur Carel Boers coachte de afgelopen dertien jaar honderden toptalenten in het kader van een leiderschapsprogramma. Het NRC heeft zijn ontslagbrief, die gericht is aan korpschef Erik Akerboom en minister Ferd Grapperhaus (Justitie), is in handen.

In de brief schrijft Broers dat hij "niet kan wegkijken als zo’n belangrijke partner in het functioneren van de rechtsstaat de belangen van burgers en haar eigen medewerkers veronachtzaamt", citeert de krant.

Broers geeft onder meer aan dat agenten burgers met enige regelmaat "kankermongolen", "pauper-allochtonen" en "kutafrikanen" noemen in interne chatgroepen.

Daarnaast zouden er in het afgelopen half jaar diverse aanrandingen hebben plaatsgevonden en zouden agenten door het korps ernstig gediscrimineerd zijn, maar op alle meldingen die Boers daarvan maakte, kwam amper tot geen reactie.

De incidenten vinden volgens hem plaats bij diverse korpsen, zoals Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Limburg, de landelijke eenheid en de politieacademie.

'Top doet niets tegen homohaat en moslimfobie'

Volgens Boers wordt er niets gedaan tegen "homohaat, moslimfobie en intimidatie van vrouwen". Door met de NRC in gesprek te gaan, hoopt hij alsnog iets los te maken bij de politieleiding.

Akerboom schrijft in een reactie aan de NRC dat hij geschrokken is van de brief en dat er de afgelopen jaren "veel veranderingen met succes zijn ingezet, en het vertrouwen in de politie stijgt". Daarnaast worden agenten die over de schreef gaan, volgens de korpschef "ter verantwoording geroepen".

Boers vindt dat Akerboom stelselmatig "wegloopt van elke vorm van conflict". Hij roept de korpschef op nieuwe, jonge en diverse leiders aan te stellen.