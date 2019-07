De onweersbuien die vrijdag over Nederland trekken, hebben op verschillende plaatsen voor wateroverlast gezorgd. Voor een groot deel van het land gold tot 18.00 uur code geel. De waarschuwing van het KNMI gold niet voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.

Er kwamen stevige onweersbuien met lokaal mogelijk hagel en veel neerslag in korte tijd voor, aldus het weerinstituut. Het ging hierbij om 30 tot 40 millimeter per uur. Lokaal kon dit oplopen tot 50 millimeter.

Vooral in Midden-Nederland en op de Veluwe zorgde regenval in de loop van de middag voor veel wateroverlast. In Hilversum kwamen straten blank te staan en liep het verkeer vast. Ook liepen kelders van huizen onder water en kwamen in de straten de putdeksels omhoog doordat de riolering al het water tijdelijk niet meer aankon.

Volgens Weerplaza viel in de Utrechtse wijk Overvecht en in de Gelderse gemeente Epe in minder dan een half uur tijd 40 tot 50 millimeter regen. In winkelcentrum Overvecht moesten meerdere winkels hun deuren sluiten vanwege de wateroverlast.

Ook uit de Utrechtse binnenstad kwamen meldingen over ondergelopen straten. Op sociale media werden veel foto's en filmpjes van de overvloedige regenval gedeeld.

Honderden meldingen over wateroverlast in 't Gooi

Bij de meldkamer van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, waar de gemeente Hilversum deel van uitmaakt, was sprake van een "complete chaos", vertelt een woordvoerder tegen NU.nl. "Ik heb heel de middag aan de telefoon gezeten en honderden meldingen doorgezet naar meldkamers van de brandweer."

In bijna alle plaatsen in 't Gooi reden brandweerauto's preventief rond. Op sommige plaatsen zette de brandweer waterpompen in, vertelt een woordvoerder. "Voor de rest is het vooral schade beperken".

Volgens de zegsman zijn de mensen in Hilversum echter "wel wat gewend". Zij zijn voorbereid met onder meer schotten, die ze bij hun voordeur kunnen plaatsen als er sprake is van wateroverlast.

A1 en A27 onder water, verkeersinfarct bij Arnhem

Rondom Hilversum kwamen ook de A1 en de A27 tijdelijk blank te staan, wat tot lange files leidde. De regen zorgde ook elders voor forse problemen op de weg. Bij Arnhem zorgde de combinatie van regenval, vakantieverkeer en werkzaamheden aan de N325 voor veel vertraging.

Op de A50 tussen Oss en Apeldoorn stond volgens de ANWB rond 15.15 uur ongeveer 30 kilometer file. Ook op de A325 kwam het "muurvast" te staan, aldus de ANWB.

De buien trokken van west naar oost en verlieten het land aan het begin van de avond.

Water in de straten van Hilversum. (Foto: NU.nl/Micla None)

Een man fietst met zijn paraplu door de regen in Dordrecht. (Foto: Pro Shots)