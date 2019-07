De politie heeft dinsdag een 39-jarige man die twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh opdracht zou hebben gegeven om Zeki Yumusak te laten liquideren aangehouden. Die man werd in juli 2017 door nog onbekende schutters doodgeschoten.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat de man uit Loenen aan de Vecht vrijdag is voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft beslist dat de man veertien dagen langer vast blijft zitten.

In februari van dit jaar maakte het OM duidelijk dat twee kopstukken van Caloh Wagoh, Delano R. (48) en Greg R. (70), worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Yumusak.

De twee mannen zouden de opdracht hebben aangenomen en hebben laten uitvoeren door nog onbekende schutters. Het 42-jarige slachtoffer werd op 26 juli 2017 meerdere keren beschoten in zijn auto en overleed op weg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Verdenkingen komen voort uit verklaringen kroongetuige

Het vermoeden van betrokkenheid van Delano R. en Greg R. bij de moord op Yumusak is gebaseerd op verklaringen van kroongetuige Tony de G., die ook vertelde dat de opdracht voor de liquidatie afkomstig was van een Turkse man die met een Rotterdams accent sprak. Onderzoek moet uitwijzen of het om de man uit Loenen aan de Vecht gaat.

De G. was zelf betrokken bij de liquidatie van crimineel Jair Wessels in juli 2017 en besloot een overeenkomst te sluiten met het OM. Op basis van zijn getuigenissen zijn Delano R. en Greg R. ook aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Wessels.

Daarnaast wordt Delano R. medeplegen van de moord op Farid Souhali in Den Haag verweten.

Donderdag zitting in onderzoek naar kopstukken Caloh Wagoh

In het onderzoek naar de kopstukken van Caloh Wagoh staat donderdag 18 juli een inleidende zitting gepland. De aangehouden 39-jarige man staat dan nog niet terecht.

Wel zullen twee mannen die ervan verdacht worden Souhali in april 2017 te hebben doodgeschoten voor het eerst moeten verschijnen.

Verdachte was in beeld in onderzoek moord broer kroongetuige

Een van die mannen is Gwensley G. Die 35-jarige man kwam eerder voor in het onderzoek naar de moord op Reduan B., de broer van Nabil B., de kroongetuige in de zaak-Taghi.

De man die Reduan B. in maart 2018 doodschoot, gooide na zijn daad een zak met wapens in het water. Op een van die wapens werd DNA van G. aangetroffen. Bij het doorzoeken van de woning van zijn vriendin, waar hij verbleef, werden nog twee wapens gevonden.

Uiteindelijk werd G. alleen veroordeeld voor bezit van de wapens die in de woning werden gevonden. Er waren geen aanwijzingen dat hij medeplichtig was aan de moord op Reduan B.