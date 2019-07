Benaouf A. moet ruim vier jaar langer vastzitten omdat hij schuldig is bevonden aan het uitlokken van het kapen van een helikopter waarmee hij bevrijd moest worden uit een gevangenis in Roermond. Het Parool meldt dat de man zijn straf voor betrokkenheid bij een liquidatie daarom volledig moet uitzitten.

De rechtbank van Amsterdam vindt het overtuigend bewezen dat A. een groep mannen vanuit de gevangenis heeft aangestuurd om hem in oktober 2017 te bevrijden.

In de cel van A. werden telefoons en een plattegrond van de luchtplaats van de gevangenis in Roermond aangetroffen. Op opnames was te horen hoe A. met een van de mannen communiceerde die hem moest bevrijden.

Ontsnappen is op zichzelf niet strafbaar, maar de voorbereidingen daartoe zijn dat wel. Het Openbaar Ministerie (OM) stapte daarom naar de rechter omdat A. hiermee de voorwaarden voor zijn voorlopige invrijheidstelling had overtreden.

A. kreeg in 2016 in hoger beroep twaalf jaar cel opgelegd voor een moord op een rivaal in Antwerpen. De laatste vier jaar mocht A. normaal gesproken in vrijheid uitdienen.

Betrokkenen verijdelde kaping kregen lagere straffen opgelegd

Met de uitspraak gaat de rechtbank verder dan diezelfde rechtbank Amsterdam die 'slechts' tot 2,5 jaar celstraf oplegde aan de groep mannen die betrokken waren bij de verijdelde helikopterkaping.

De rechter oordeelde in die zaak dat er van kaping geen sprake was omdat deze werd voorkomen door vroegtijdig ingrijpen van de politie.