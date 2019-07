De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een man staande gehouden die met zijn fiets over de vluchtstrook van de A16 in West-Brabant reed.

Dit meldt een wijkagent via sociale media. Het incident vond plaats rond 2.30 uur in de omgeving van Etten-Leur. De man heeft vervolgens een boete gekregen van 150 euro. Op de vraag waarom de man op de vluchtstrook reed, antwoordde hij: "Dit is de kortste route naar Roosendaal, meneer."

Volgens een woordvoerder van politie West-Brabant komt het in zijn werkgebied regelmatig voor dat er mensen over de vluchtstrook wandelen of fietsen. "Ik denk dat het toch wel wekelijks gebeurt. Het gaat om wandelaars, fietsers of andere voertuigen die niet op de snelweg horen."

De oorzaak daarvan is heel uitlopend. "Het kunnen mensen zijn die onder invloed zijn van alcohol of drugs verkeren, waardoor ze niet meer goed weten wat ze doen, of mensen die een verkeerde afslag nemen. Soms zijn het toeristen die denken dat het gewoon toegestaan is om op te vluchtstrook te fietsen", aldus de woordvoerder.

Of de verdachte die over de vluchtstrook op A16 fietste onder invloed was van alcohol of drugs, kon de politiewoordvoerder niet zeggen.