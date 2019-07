Kinderen van naar Nederland teruggekeerde jihadisten, die negen jaar of ouder zijn, zullen worden ondergebracht op een speciale opvanglocatie. Daar zullen ze 24 uur per dag worden geobserveerd en begeleid om te bepalen of ze een bedreiging vormen voor de samenleving, meldt het AD.

Ook bij kinderen die jonger zijn dan negen jaar zal bij terugkeer een inschatting worden gemaakt van hun mentale gesteldheid.



Op de opvanglocatie kan beoordeeld worden of en wat voor trauma's de kinderen hebben opgelopen en welke hulpverlening er nodig is. De kinderen zullen volledig worden afgezonderd en niet met leeftijdsgenoten in een instelling verblijven.

Er zijn op dit moment nog geen kinderen van teruggekeerde jihadisten in een instelling geplaatst, volgens het AD. Ook is nog niet bekend welke opvanglocaties in gebruik zullen worden genomen.

Kinderen vanaf negen jaar kregen mogelijk gevechtstraining van IS

Inlichtingendienst AIVD stelt volgens de krant dat kinderen vanaf negen jaar mogelijk gevechtstraining hebben gekregen in het kalifaat van IS. Alle kinderen van Nederlandse jihadisten die negen jaar of ouder zijn, komen na terugkeer dus terecht op een speciale opvanglocatie.

210 Nederlandse kinderen van jihadistische ouders verblijven op dit moment in Syrië en Turkije. Ruim 10 procent van hen is negen jaar of ouder. Sinds de Arabische Lente begon in 2010, zijn er zeker veertien kinderen van jihadistische ouders teruggekomen naar Nederland. Zij waren allemaal jonger dan negen jaar oud.