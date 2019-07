Kinderen van Nederlandse jihadisten zullen bij aankomst in Nederland worden ondergebracht op een speciale opvanglocatie. Het gaat hierbij alleen om kinderen van negen jaar of ouder. Zij worden 24 uur per dag geobserveerd en begeleid om te bepalen of ze een bedreiging vormen voor de samenleving.

Dit bevestigt de Raad voor de Kinderbescherming vrijdag na berichtgeving van het AD. Ook bij kinderen die jonger zijn dan negen jaar zal bij terugkeer een inschatting worden gemaakt van hun mentale gesteldheid.

Inlichtingendienst AIVD stelt in een eerder verschenen rapport dat kinderen vanaf negen jaar mogelijk gevechtstraining hebben gekregen in het kalifaat van de terroristische groepering Islamitische Staat (IS). Mogelijk zijn ze gedwongen mee te vechten.



Op de opvanglocatie kan beoordeeld worden of en wat voor trauma's de kinderen hebben opgelopen en wat voor hulpverlening nodig is. Een woordvoerder van de raad ontkent dat de kinderen volledig afgezonderd worden, zoals het AD bericht.

De zegsvrouw kan geen details geven over hoe de opvang eruitziet. Ook kan ze geen uitspraken doen over de duur van het verblijf. Dit komt mede doordat er nog geen kinderen zijn opgevangen. "De kinderen die nu in Nederland zijn aangekomen, zijn jonger dan negen jaar."

Minstens 210 kinderen met Nederlandse link

Er verblijven minstens 210 kinderen met zeker één Nederlandse ouder in Syrië en Turkije. Minder dan een kwart van hen is door hun familie meegenomen naar het strijdgebied. De rest is daar geboren, aldus de AIVD. Dit betekent dat zeker de helft jonger is dan vier jaar.

Sinds het begin van de Arabische Lente in 2010 zijn zeker veertien kinderen van jihadistische ouders teruggekomen naar Nederland. Zij waren allemaal jonger dan negen jaar oud.

Net zoals in veel andere landen woedt in Nederland de discussie over of de regering zich bezig moet houden met het terughalen van kinderen van Nederlandse uitreizigers.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaf vorige maand nog aan dat het terughalen van kinderen onlosmakelijk gepaard gaat met het terughalen van de ouders. De kwestie is voor de minister ingewikkeld, omdat het scheiden van ouders en kinderen juridisch complex is.