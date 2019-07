Koningin Máxima gaat niet reageren op de commotie rond haar gesprek met de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman in het Japanse Osaka. Tijdens een werkbezoek in Bangladesh zei de vorstin dat zij er niet over wil spreken.

"Ik denk dat de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken hier genoeg over hebben gesproken. Daar wil ik het bij laten", zei Máxima. Het was de eerste maal dat Máxima inging op de ophef.

De Tweede Kamer wilde vorig week opheldering over de ontmoeting van Máxima met Bin Salman. De Saoedische kroonprins is volgens diverse geheime diensten en rapporten verantwoordelijk voor de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in het consulaat in Istanboel.

De journalist werd naar het gebouw gelokt en door een doodseskader van Riyad in stukken gehakt.

Blok: Máxima praatte als VN-gezant met kroonprins

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken verdedigde het gesprek dat koningin Máxima als VN-gezant heeft gehad met de omstreden kroonprins.

Volgens minister Blok moet het werk van Máxima als VN-gezant los worden gezien van de politieke actualiteit. Zij sprak met Bin-Salman alleen over toegang tot financiële diensten, specifiek voor meisjes. Haar gesprekken moeten "niet worden vermengd met andere politieke onderwerpen".

'Mensenrechten zijn in veel landen slecht'

Als VN-gezant heeft Máxima vaker gesprekken met leiders die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten, verklaarde Blok. In die landen is het namelijk vaak ook slecht gesteld met de financiële toegankelijkheid.

Zonder deze gesprekken kan Máxima volgens de minister haar werk niet doen. Bovendien heeft ze elk jaar een gesprek met de inkomende voorzitter van de G20. Saoedi-Arabië is volgend jaar gastland van de G20.

Meerdere partijen in de Tweede Kamer beschouwen de ontmoeting als een "politieke blunder". Daar had bij het gesprek van de koningin met de kroonprins rekening mee moeten worden gehouden, vindt de Kamer.