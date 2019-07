De fractieleider van de VVD in Emmen, de 49-jarige Johan Scheltens, is maandag aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij in 2017 en 2018 via zijn bedrijf illegaal organen en andere delen van koeien en schapen naar Azië heeft geëxporteerd. Daarbij zou hij papieren hebben vervalst.

De verdachte werd opgepakt door medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hij is woensdag na verhoor vrijgelaten. Zolang het onderzoek tegen hem loopt, trekt Scheltens zich terug als voorzitter van de VVD-fractie, zo werd donderdag bekend. Hij blijft wel raadslid.

Aan het Dagblad van het Noorden liet de politicus weten het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. In de krant noemt de Emmer burgemeester Eric van Oosterhout de kwestie heel vervelend.

"Er is iets gebeurd op zijn werk en hij is nu verdachte. En in ons land is niemand schuldig voordat hij of zij is veroordeeld." Van Oosterhout vindt niet dat de kwestie nu schadelijk is voor het aanzien van de raad.

VVD'er exporteerde 400 ton eiwitten naar Azië

Het ging volgens het Openbaar Ministerie (OM) om ruim 400 ton die in 18 containers naar Azië is vervoerd. Op papier leek het of de producten naar Bulgarije gingen. Voor Europa geldt andere regelgeving.

De export van dierlijke eiwitten is aan strenge regels gebonden. Die regels moeten voorkomen dat dierziekten zoals BSE, in de volksmond gekkekoeienziekte genoemd, zich verder verspreiden, aldus OM en NVWA.

BSE is een aandoening bij runderen die wordt gelinkt aan de hersenziekte van Creutzfeldt-Jakob bij de mens.

Eerder deze maand kreeg een 31-jarig mederaadslid van de PVV in Emmen een werkstraf van 150 uur opgelegd nadat was gebleken dat een aangifte van bedreiging die hij juni vorig jaar deed, vals was.