De rechtbank in Leeuwarden legt donderdag een celstraf van twintig jaar op aan Jessica B. voor de moord op haar man Tjeerd van Seggeren. Het lichaam van Van Seggeren werd in juli 2017 gevonden in een weiland in de Friese plaats De Westereen.

De rechtbank acht bewezen dat Jessica B. (35) haar man naar het weiland heeft gelokt nadat hij bij een festival was geweest. Daar is hij afgeleid en vermoord.

Het wapen waarmee Van Seggeren werd gedood, is nooit gevonden. De rechtbank baseert zich onder meer op DNA-sporen, getuigen en inconsistente verklaringen van de weduwe. Telefoondata wijzen uit dat het stel in elkaars buurt was rond het moment van overlijden.

Van Seggeren (foto) is om het leven gekomen als gevolg van hersenfunctiestoornissen en het daarop uitvallen van organen. Hij had zwaar hoofdletsel en meerdere grote verwondingen.

Zijn familie en anderen wezen al snel naar B. als dader. Het stel zou relatieproblemen hebben.

Justitie denkt dat B. hulp heeft gekregen

Justitie denkt dat B. niet alleen gehandeld heeft. Onder anderen haar moeder is eerder gehoord als verdachte. Bij het uitspreken van de strafeis liet de officier van justitie weten dat in een later stadium wordt besloten over de vervolging van deze vrouw.

Volgens de rechter zijn er aanwijzingen dat B. niet alleen heeft gehandeld, maar ontbreken concrete aanwijzingen.

B. heeft altijd volgehouden dat het juist Van Seggeren was die haar vroeg hem te ontmoeten in het weiland. Ze zei tijdens een eerdere zitting in de zaak dat ze hem die bewuste avond niet had aangetroffen en naar huis is gegaan. Haar telefoon zou zijn uitgevallen, waardoor ze haar man niet kon bellen.