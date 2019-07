Kroongetuige Nabil B. heeft enkele maanden na zijn aanhouding in 2017 beschikking gehad over een Blackberry-toestel in zijn cel. Hij verklaarde donderdag dat hij hiermee contact heeft gehad met Ridouan Taghi en de broers Saïd en Mohamed R. en daarna besloot kroongetuige te worden.

B. werd op 14 januari 2017 in Amsterdam aangehouden nadat hij zelf de politie had getipt dat hij een wapen op zak had. Volgens de man was het voor zijn eigen veiligheid, "omdat ik erachter was gekomen dat Taghi mij wilde vermoorden".

Het motief zou liggen in het bij vergissing vermoorden van Hakim Changachi in januari 2017 en het mislukken van de moord op het daadwerkelijke doelwit Khalid H. B. was zelf betrokken bij dat moordplan door vluchtauto's te leveren.

"Said vertelde me dat die 'kleine' me wilde vermoorden", verklaarde B. die donderdag voor het eerst in het openbaar werd gehoord. Met kleine wordt volgens de kroongetuige Taghi bedoeld.

Kroongetuige zou telefoon via Mohamed R. hebben verkregen

B. vertelde dat hij in oktober 2017 via Mohamed R. een Blackberry kreeg toegespeeld. Er was argwaan rond de aanhouding van B. en R. zou hebben willen weten wat er waar was van de geruchten dat B. kroongetuige wilde worden. "Dat verhaal ging rond en daarmee kwam de veiligheid van mijn familie in gevaar", verduidelijkte B.

Reduan B. werd in maart 2018 doodgeschoten voor zijn beletteringsbedrijf in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt uit wraak om zijn broer.

B. zei dat het hem door het verdere contact via de Blackberry duidelijk werd dat het "game over" was. "Mijn eigen vrienden wilden mij vermoorden".

Blackberry nu in handen van Openbaar Ministerie

Het in bezit hebben van de telefoon kwam donderdag aan het licht na vragen van de advocaat van Mohamed R., Nico Meijering.

De verklaring van B. leidde tot nogal wat ophef. Het OM moest toegeven dat tot voor kort nog niks bekend was over deze telefoon, maar zei hier graag over te willen beschikken om het toestel te kunnen onderzoeken. B. vertelde dat het toestel "op een veilige plek ligt".

Het OM maakte donderdag bekend dat B. de telefoon heeft overgedragen. Die zal de komende tijd worden onderzocht.

B. ontkent plannen om zelf iemand te vermoorden

Toen Meijering vroeg of B. zelf ooit iemand heeft vermoord of plannen had iemand te vermoorden, antwoordde de kroongetuige duidelijk nee.

"Ik zal het verduidelijken", aldus Meijering. "Bronnen melden mij dat u plannen zou hebben gehad uw vader te willen vermoorden." "Aparte bronnen", repliceerde B.

Mohamed R. pakte woest de microfoon van zijn advocaat en beet B. toe dat hij een "kankerleugenaar" is. Gecorrigeerd door de rechter, zei Mohamed R. dat "er zo veel verhalen over hem zijn verteld, dat hij er niet meer tegen kon".

Later voegde Mohamed R. eraan toe dat B. een manipulator is. Ook vertelde hij aan de rechter gefrustreerd te zijn dat hij al zo lang vastzit in de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Reden zou zijn "dat ze me verdenken dat ik vanuit de gevangenis opdracht zou hebben geven voor de moord op de broer van Nabil." Van een formele verdenking daarvan is echter geen sprake, verduidelijkte zijn advocaat.

Kroongetuige heeft 41 kluisverklaringen afgelegd

B. heeft 41 kluisverklaringen afgelegd die zo'n 1.500 pagina's beslaan. Met de getuigenis van de kroongetuige in combinatie met PGP-berichten (Pretty Good Privacy) denkt het OM voldoende bewijs te hebben om zestien verdachten te vervolgen voor in totaal vijf liquidaties, drie pogingen en evenveel voorbereidingen daarop.

Op de vraag van de rechter of B. de waarheid heeft gesproken in zijn verklaringen over de liquidaties zei de kroongetuige "absoluut, en ik sta achter mijn verantwoordelijkheden".

Onder de verdachten zijn ook de voortvluchtige Ridouan Taghi (41) en Saïd R. (47) Zij zijn bij verstek aangeklaagd. Voor beide mannen geldt een beloning van 100.000 euro voor de tip die tot hun aanhouding leidt.

De advocaat van Taghi, Inez Weski, liet woensdag weten dat de verklaringen van B. "in elkaar gepuzzeld zijn" in samenwerking met de recherche.