Het binnensmokkelen van drugs en telefoons wordt strenger aangepakt, meldt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) donderdag aan de Tweede Kamer. Zo wordt het aantal speurhonden verdubbeld en wordt er extra geïnvesteerd in hekwerk.

Ook wordt meer geïnvesteerd in netten en extra camera's, aldus de minister.

Andere technische snufjes moeten er ook voor zorgen dat gedetineerden geen drugs of telefoons in handen krijgen. Zo investeert Dekker in muurdetectie die ervoor zorgt dat smokkelwaar die over "inrichtingsmuren wordt gegooid" wordt gedetecteerd. "Net als de gedetineerden is ook DJI inventief", aldus de minister.

Ook wordt een zogeheten GSM-paraplu getest, waarmee telefoonverkeer kan worden gelokaliseerd en worden verstoord. De eerste proeven hiermee zouden al succesvol zijn verlopen.

Gedetineerden die alsnog met smokkelwaar worden betrapt, zullen zwaardere straffen krijgen. Zo kunnen ze tot veertien dagen in de isoleercel terechtkomen.

De maatregelen komen nadat er meerdere incidenten waren in de gevangenissen waarbij gedetineerden telefoons en of drugs tot hun beschikking hadden. Zo dook onlangs een video op van de gevangenis in Zaanstad, waarin te zien was dat gedetineerden een feest vierden met drugs. Op de beelden waren ook telefoons te zien.