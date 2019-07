Donderdag schijnt soms de zon, maar vaak overheerst bewolking. In het binnenland ontstaan verspreid buien, mogelijk met een klap onweer. Het wordt daarbij 20 graden in het noordwesten tot 25 graden in het zuidoosten.

De dag begint bewolkt met plaatselijk regen, vooral in het midden en noorden. In de loop van de middag wordt de bewolking van het zuidwesten uit dunner met vooral in het zuidwesten en zuiden enkele opklaringen.

Er ontstaan wel stapelwolken die vooral verder landinwaarts kunnen uitgroeien tot enkele buien. In het oosten en noordoosten is onweer daarbij niet uitgesloten.

De maximumtemperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind draait geleidelijk naar west en is zwak, aan de kust soms matig.

In de nacht naar vrijdag zijn er enkele opklaringen. Met name in het noorden kunnen er gemakkelijk enkele mistbanken ontstaan. In de loop van de nacht neemt de bewolking van het westen uit toe en gaat het in het westen en noorden af en toe regenen.