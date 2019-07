Nederland organiseert volgend jaar mei in samenwerking met Unesco een internationale conferentie over persvrijheid. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in het BBC-programma Newsnight.

Blok zei zich zorgen te maken over de intimidatie en geweld tegen journalisten in de wereld. De bewindsman is in de Engelse hoofdstad voor een tweedaagse bijeenkomst over persvrijheid.

Uit een rapport van Reporters without Borders blijkt dat de persvrijheid wereldwijd afneemt. Ook in Nederland staat de vrijheid van de pers onder druk. Dit heeft onder meer te maken met de aanslagen op de redacties van De Telegraaf en Panorama.

Ook door bedreigingen uit het criminele circuit aan het adres van misdaadjournalisten neemt de vrijheid van de media af in Nederland.