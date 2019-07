Kroongetuige Nabil B. heeft ook verklaringen afgelegd over de moord op Abderrahim Belhadj in 2016. Dat heeft de officier van justitie woensdag laten weten in de rechtszaak tegen Ridouan Taghi en de vermeende criminele organisatie waaraan hij leiding zou hebben gegeven.

Er zijn vooralsnog te weinig bewijzen om Taghi of andere verdachten die terechtstaan in het onderzoek, dat de naam Marengo draagt, te vervolgen. De officier van justitie liet weten dat hier nog verandering in kan komen.

Verdere details over de verklaring van B. in de zaak van Belhadj werden niet gegeven.

In maart van dit jaar werd Jason L., ook bekend als rapper Djaga Djaga, in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor betrokkenheid bij de liquidatie van Belhadj. L. lokte de man naar de flat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost, waar Belhadj werd doodgeschoten.

Opvallend is dat Belhadj verklaringen heeft afgelegd in het onderzoek 26Koper. Dat onderzoek richtte zich op een groep mannen die op bestelling moorden zou plegen. Zij werden in maart van dit jaar tot celstraffen van 14,5 jaar veroordeeld.

Bij de groep werden beelden gevonden van personen die zij observeerden, onder wie Belhadj, maar ook van de in 2016 geliquideerde Ranko Scekic. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de moord op Scekic in opdracht van Taghi is uitgevoerd omdat hij met de politie sprak.

Kroongetuige spreekt van link tussen Koper26 en Taghi

De officier zei woensdag op de zitting dat de kroongetuige heeft gezegd dat er een link met een van de verdachten in het onderzoek 26koper en Taghi is.

Dat is ook een van de redenen dat Taghi wordt vervolgd voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van Ronald Bakker in 2015. Die man was werkzaam in een spyshop in Nieuwegein en verkocht spullen aan de leden van de eerder genoemde liquidatiebende.

Moord op spyshopwerknemer vermoedelijk uit wraak

Uit PGP-communicatie (Pretty Good Privcay) bleek woensdag dat er onder criminelen vermoedens waren dat Bakker met de politie had gesproken en de mannen had verraden. Hij zou daarom geliquideerd zijn.

In mei van dit jaar werden de broers Mario en Mao R. aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Bakker. Met name Mao zou een vertrouweling van Taghi zijn.