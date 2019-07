De fraude bij Rijkswaterstaat is groter dan gedacht. Een medewerker die eerder dit jaar werd betrapt op fraude, heeft niet voor 1,7 miljoen, maar voor ruim 2,3 miljoen euro aan valse facturen ingediend.

Onderzoek wees uit dat de inkoopmedewerker al sinds 2012, en niet pas sinds 2014 in de fout ging. Hij of zij verkocht ook goederen van Rijkswaterstaat aan een leverancier, om de opbrengst van 18.000 euro in eigen zak te steken. Dat alles is de man of vrouw, die alles heeft bekend, op strafontslag komen te staan.

Alles wijst erop dat de ambtenaar alleen handelde, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Hij of zij was verantwoordelijk voor kleinere inkopen voor Rijkswaterstaat, tot een bedrag van 15.000 euro. Daarbij had de medewerker vrijwel de vrije hand en alleen te maken met de budgethouder. Die vertrouwde zijn collega.

Van Nieuwenhuizen neemt maatregelen om fraude bij inkopen als deze tegen te gaan.