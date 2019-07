De voortvluchtige Ridouan Taghi en Säid R. worden vervolgd in elf moordonderzoeken en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Het gaat om vijf liquidaties, drie pogingen daartoe en evenveel voorbereidingen daarvoor.

Dat heeft de officier van justitie woensdag bekendgemaakt op een inleidende zitting in het onderzoek Marengo. Taghi en R. zijn bij verstek gedagvaard omdat zij nog steeds niet aangehouden zijn.

Het gaat om de moorden op Ronald Bakker (2015), Samir Erraghib (2016), Ranko Scekic (2016), Martin Kok (2016) en Hakim Changachi (2017), de voorbereidingshandelingen voor drie moorden en drie pogingen daartoe.

Misdaadblogger Kok ontsnapte tweemaal aan de dood voor zijn liquidatie in december 2016. Op 2 juli 2016 werd er een extreem krachtig explosief ontdekt onder zijn auto in Amsterdam.

Op de dag van zijn moord in december werd eerder die dag al een poging ondernomen, maar weigerde ogenschijnlijk het pistool. Kok had zelfs niks door. Hij werd diezelfde avond doodgeschoten in zijn auto in Laren.

Taghi ook verdacht in nog lopend onderzoek

De officier maakte ook duidelijk dat er nog een verdenking is gerezen tegen Taghi, maar dat dit onderzoek nog loopt. Hier zal in september waarschijnlijk meer duidelijk over worden. Het is geen zaak waar kroongetuige Nabil B. over heeft verklaard.

Ook wordt niet uitgesloten dat de aanklacht nog verder wordt uitgebreid.

Slachtoffers en doelwitten spraken met derden over Taghi

De slachtoffers en de beoogde doelwitten delen vrijwel allemaal dat ze gepraat zouden hebben over Taghi en zijn organisatie tegenover de politie of in het criminele milieu. Een persoon zou nog een geldschuld hebben openstaan.

Bewijzen hiervoor zien de officieren van justitie in de verklaringen van B. en ondersteuning daarvan in onderschepte en leesbaar gemaakte PGP-berichten (Pretty Good Privacy).

"Alle lijntjes komen in het onderzoek Marengo uiteindelijk samen bij één en dezelfde persoon: Ridouan Taghi", aldus de officier.

De zaak-Marengo kent inmiddels een enorme omvang. In totaal zestien verdachten staan terecht van wie er dus twee voortvluchtig zijn.

Kroongetuige zelf verdacht in vier onderzoeken

Een van de verdachten is de kroongetuige zelf die vervolgd wordt voor twee moorden en twee pogingen daartoe.

Zijn verklaringen beslaan ruim 1.500 pagina's. B. heeft ook gesproken over de vergismoord op Mohammed Alarasi (2014), de liquidatie van het daadwerkelijke doelwit op Samir Jabli (2014) en de moorden op Wout Sabee en Abderrahim Belhadj, beiden in 2016.

De officier zei echter dat er vooralsnog onvoldoende bewijs is om de verdachten in deze zaak hiervoor te vervolgen.

Kroongetuige donderdag voor het eerst gehoord

In ruil voor zijn verklaringen krijgt B. de maximale strafkorting als het gaat om de eis. Het Openbaar Ministerie (OM) zal om twaalf jaar celstraf vragen.

De kroongetuige zal donderdag voor het eerst in het openbaar worden gehoord.