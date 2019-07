Woensdag begint in het zuidoosten met wat zon, elders in het land is er toenemende bewolking. In de middag valt er eerst in het westen en vervolgens in de rest van het land wat regen. Het wordt maximaal 18 tot 22 graden, maar het koelt af door de regen.

's Ochtends blijft de bewolking vanuit de nacht op veel plekken hangen. Alleen in het oosten kan de zon af en toe door de wolken heen schijnen. Wel blijft het overal droog.

In de middag is het overal bewolkt en kan er uit die bewolking ook regen vallen, eerst in het westen en vervolgens de rest van het land.

De maximumtemperatuur komt uit tussen de 18 (in de noordelijke kustgebieden) en 22 graden (in het zuiden), hoewel het enkele graden afkoelt door de regen. De wind is zuidwestelijk en matig.

In de nacht van woensdag op donderdag is er vrij veel bewolking en valt er af en toe wat (buiige) regen. Onder de bewolking koelt het minder af; de minima liggen rond de 14 graden.