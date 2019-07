Weginspecteurs van Rijkswaterstaat die de status van Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) hebben, mogen vanaf woensdag boetes uitschrijven aan automobilisten die over de vluchtstrook rijden en voor hoogteoverschrijdingen bij tunnels. Dat meldt Rijkswaterstaat woensdagochtend aan NU.nl.

Hoogte van boetes Rijden over vluchtstrook: vanaf 380 euro

Hoogteoverschrijding bij tunnels: 470 tot 1.000 euro

BOA's van Rijkswaterstaat mochten al vanaf 2015 boetes uitschrijven voor het negeren van een rood kruis en het parkeren op de vluchtstrook.

Binnen Rijkswaterstaat mogen momenteel vijftig van de ruim driehonderd weginspecteurs boetes uitschrijven omdat ze BOA zijn. "In de loop van dit en volgend jaar komen daar nog eens vijftig weginspecteurs bij", meldt Rijkswaterstaat.

Doordat de weginspecteurs altijd op de weg zijn, zien ze veel meer verkeersovertredingen dan de politie, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Daarnaast zal de capaciteit van de politie niet altijd toereikend zijn."

Bij het rijden over de vluchtstrook mogen de BOA's een boete uitschrijven zonder de automobilist staande te houden. Om een chauffeur van een te hoge vrachtwagen een boete te geven is wel een staandehouding nodig.

Minister: 'Omzeilen van files is asociaal en levensgevaarlijk'

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat noemt het "mooi" dat de weginspecteurs extra boetes mogen uitschrijven. "Het omzeilen van files via de vluchtstrook is niet alleen ontzettend asociaal, het is ook levensgevaarlijk voor andere weggebruikers en hulpdiensten."

"Hetzelfde geldt voor vrachtwagens die de hoogtebeperkingen negeren en zo onnodig files veroorzaken", zegt Van Nieuwenhuizen.

Ruim 4.700 keer tunnel dicht voor te hoge vrachtwagen

De minimale hoogte van de boete voor het rijden over de vluchtstrook is 380 euro, maar de boete kan hoger zijn als een automobilist die overtreding vaker heeft begaan.

Hoeveel mensen per jaar over de vluchtstrook rijden terwijl dit niet is toegestaan, weet Rijkswaterstaat niet. "Maar onze weginspecteurs zien het dagelijks gebeuren", aldus een woordvoerder.

Cijfers van vrachtwagens die te hoog zijn en door een tunnel willen rijden heeft de organisatie wel. Vorig jaar moest in heel Nederland 4.725 keer een tunnel gesloten worden omdat daar een vrachtwagen reed die te hoog was. Dit jaar is tot en met mei ruim tweeduizend keer een tunnel om die reden afgesloten.

"De hoogte van de vrachtwagen wordt ruim voordat het voertuig de tunnel bereikt digitaal gemeten en de vrachtwagen die te hoog is, wordt gewaarschuwd. De chauffeur heeft dan de mogelijkheid om de snelweg te verlaten", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

"Als de chauffeur dan toch verder rijdt, passeert de vrachtwagen een tweede meetpunt en wordt de tunnel automatisch gesloten", vervolgt de woordvoerder. "Dit zorgt voor veel vertraging voor het overige verkeer."

Boete voor te hoge vrachtwagen tot 1.000 euro

Met 590 keer is de Drechttunnel (onderdeel van de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht) de tunnel die het vaakst werd afgesloten. Ook vorig jaar werd de Drechttunnel het vaakst afgesloten vanwege een te hoge vrachtauto.

Voor vrachtwagenchauffeurs die door een tunnel willen rijden met een vrachtwagen die hoger is dan 4 meter, ligt het boetebedrag tussen de 470 euro en 1.000 euro, afhankelijk van met hoeveel centimeter de maximumhoogte wordt overschreden.

Het aantal boetes dat Rijkswaterstaat uitschrijft, is de laatste jaren flink opgelopen. In 2015, het jaar dat BOA's vanaf februari boetes mochten geven, waren dat er in totaal bijna vierhonderd. Vorig jaar waren dat er ruim vier keer zoveel.

Dit jaar zijn tot en met juni 1.684 boetes door weginspecteurs gegeven. Verreweg de meeste daarvan werden uitschreven vanwege het negeren van een rood kruis.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel verstrekte Rijkswaterstaat de informatie dat de hoogte van de boete voor het rijden over de vluchtstrook wanneer dit niet is toegestaan, minimaal 240 euro bedraagt. Dit blijkt niet juist te zijn. De minimale hoogte van de boete is 380 euro.