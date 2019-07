De droogte in het oosten en zuidoosten van het land neemt "problematische" vormen aan, meldt de Unie van Waterschappen dinsdag. In die gebieden is de droogte vergelijkbaar met de situatie zoals die een jaar geleden was.

Vooral de hogere gebieden waar de rivieren niet voor aanvoer van water kunnen zorgen geeft de droogte problemen. Daar worden op steeds meer plekken onttrekkingsverboden ingevoerd, wat betekent dat boeren geen oppervlaktewater mogen gebruiken om het land te besproeien.

"We zien daar dezelfde verschijnselen als vorig jaar", zegt Jane Alblas, woordvoerder van de Unie van Waterschappen. "Van die onttrekkingsverboden gaat de agrarische sector nu ook wat merken. Het wordt spannender voor boeren."

In Twente en de Achterhoek vallen ook beken droog, waarin zeldzame vissen zitten. "Die moeten nog snel gered worden door ze te verplaatsen naar locaties waar wel voldoende water is", zegt Alblas.

Rest van het land ondervindt geen problemen

In de rest van het land, met uitzondering van de hoger gelegen gebieden van Zeeland, is de situatie nog normaal en zijn er geen problemen. Ter vergelijking: in Oost-Gelderland is het neerslagtekort opgelopen tot bijna 200 millimeter, terwijl het landelijke gemiddelde neerslagtekort 138 millimeter is.

In het stroomgebied van de Rijn en de Maas is het vrijwel droog, maar vanaf donderdag trekt een neerslaggebied over het stroomgebied. De verwachting is dat er 20 tot 25 millimeter neerslag gaat vallen in het stroomgebied van beide rivieren. Vanaf zondag wordt het in West-Europa weer droog.