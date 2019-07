Twee agenten zouden jarenlang informatie hebben gelekt naar de criminele organisatie onder leiding van Ridouan Taghi. Dat meldt het AD dinsdag op basis van verklaringen van de kroongetuige Nabil B. die de krant heeft ingezien en eigen onderzoek.

De krant meldt dat het om een hoofdagent uit Utrecht gaat en een agent die werkzaam was in Amsterdam. De eerste zou strafontslag zijn aangezegd. De man uit Amsterdam is verdachte, maar wel op vrije voeten.

Het AD schrijft dat B. de agent uit Utrecht als corrupt contact van de criminele organisatie rond Taghi heeft genoemd. De agent zou op verzoek van B. tegen betaling informatie uit de politiesystemen hebben gehaald.

De krant meldt verder dat de Rijksrecherche onderzoek heeft gedaan naar de verdenkingen tegen de man en dat die sterk genoeg zijn om hem te vervolgen.

Agent uit Amsterdam in beeld door intern onderzoek

De agent uit Amsterdam zou door intern onderzoek van de politie naar voren zijn gekomen. In de afgelopen twee maanden zijn er om uiteenlopende redenen zeven agenten geschorst in Amsterdam, het is niet bekend of de agent een van hen is.

Beide korpsen zijn om een reactie gevraagd en NU.nl is nog in afwachting van hun antwoord.

Maandag wist het NRC te melden dat B. via de ex-vriendin van een zijn broers kentekens heeft nagetrokken. De vrouw werkte als buitengewoon opsporingsambtenaar bij het particulier bedrijf dat parkeercontroles uitvoert voor de gemeente Amsterdam.

Taghi wordt door justitie verantwoordelijk gehouden voor het aansturen van meerdere liquidaties. Hij is voortvluchtig, er wordt een bedrag van 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.

