De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag celstraffen tot ruim vier jaar opgelegd aan zes mensen voor hun bijdrage aan de ontvoering van de destijds tweejarige Insiya in september 2016. Er wordt bewezen geacht dat het kind in opdracht van haar vader, die in India verblijft en hoofdverdachte is genoemd, gewelddadig is weggenomen bij haar moeder.

Het overgrote deel van de betrokkenen had betoogd dat ze dachten een goede daad uit te voeren.

Hier gaat de rechtbank niet in mee, er wordt hen aangerekend dat ze een gezin kapot hebben gemaakt. De rechtbank sprak van "een heftige en ongehoorde" zaak.

Aan Erik S. (61), Daniël C. (54), Robert B. (50) en Huibert V. (56) wordt de belangrijkste rol toegedicht. Zij krijgen celstraffen variërend van drie jaar tot vier jaar en drie maanden. De dochter van S., Lizzy, en een andere medeplichtige Willem V. (54) krijgen celstraffen van zestien maanden en twaalf maanden.

De peuter werd met veel geweld bij haar oma uit het huis gehaald, net toen haar familie met haar aan het ontbijt zat.

Bewijs tegen de personen is onder meer gevonden in een Whatsappgroep die was aangemaakt om de plannen voor de ontvoering te bespreken. Ook heeft Willem V. een gedetailleerd plan opgesteld waarin ieders rol stond beschreven.

Procedures slepen al jaren voort

De vader van Insiya heeft het kind meegenomen naar India. De afgelopen jaren slepen er procedures over en weer over de voogdij van het kind. Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald dat Shehzad H. de voogdij verliest over Insiya. Het land weigert echter hem uit te leveren.

Er zijn grote zorgen over haar emotionele ontwikkeling. "Behalve de vader, weet niemand hoe het met de minderjarige gaat, wat haar is verteld en wat dit alles met haar doet." In India zijn ook zittingen geweest over de voogdij, maar het is onbekend of hier een definitieve beslissing over is genomen.