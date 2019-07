Bij afvalverwerker en recyclebedrijf Renewi in het Westelijk Havengebied in Amsterdam is dinsdag omstreeks 14.30 uur een grote brand uitgebroken. De brand was rond 17.00 uur geblust.

De brand ontstond doordat een grote stapel matrassen vlam heeft gevat, meldt een woordvoerder van de brandweer. De matrassen liggen buiten het bedrijf aan de Kajuitweg. De brandweer heeft met een kraan de matrassen uit elkaar gehaald, zodat ook tussen de matrassen geblust kon worden.

Volgens een woordvoerder van de brandweer hoefde het personeel van het bedrijf niet geëvacueerd te worden, omdat de brand buiten is. Er zijn geen gewonden gevallen. Bij de brand kwam wel veel rook vrij. De rook was tot in Utrecht te zien.

Op 2 juni brak in een loods van hetzelfde bedrijf ook brand uit. Ook in 2017 en 2018 was brand in een loods van het bedrijf. Twee jaar geleden duurde het vier dagen voordat de brand geheel was geblust.