De Hoge Raad heeft dinsdag het cassatieverzoek van Jos van Rey (74) verworpen. Volgens het oordeel is het vonnis van het gerechtshof, waarin de oud-VVD-politicus schuldig werd bevonden aan corruptie, voldoende onderbouwd en houden de klachten van de verdediging geen stand.

Van Rey was in cassatie gegaan omdat hij vond dat het oordeel van het hof in Den Haag onverteerbaar was.

"Er is onder meer geklaagd dat de rechtbank en het hof niet bevoegd zouden zijn over een aantal ten laste gelegde feiten te oordelen, omdat het zou gaan om ambtsmisdrijven. Daarover zou alleen de Hoge Raad mogen oordelen. Deze cassatieklacht slaagt niet", aldus de Hoge Raad.

De oud-politicus is veroordeeld voor corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen. Hij kreeg een jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd.

Van Rey nam giften aan van bevriende zakenman

Een deel van de corruptie bestond uit giften die Van Rey had aangenomen van een vriend, Piet van Pol. Het ging hier bijvoorbeeld om reizen naar buitenlandse voetbalwedstrijden.

Van Rey is ook veroordeeld voor het lekken van informatie uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond.

Van Pol was overigens medeverdachte in de zaak. Van Rey was jarenlang wethouder in Roermond en zakenman Van Pol realiseerde hier projecten. Van Pol kreeg destijds negen maanden voorwaardelijke celstraf. De man is in de nacht van maandag op dinsdag op 75-jarige leeftijd overleden.