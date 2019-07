Erik Masthoff, eerst directeur Zorg van de gevangenis waar Michael P. verbleef en nu directeur van de kliniek waar P. behandeld werd toen hij Anne Faber verkrachtte en doodde, ontkent dat de Fivoor-kliniek een plek is waar patiënten zomaar drugs kunnen gebruiken. Dit stelt hij dinsdag in een interview met de Volkskrant.

In meerdere publicaties van de media wordt de kliniek afgeschilderd als een plek waar misstanden plaatsvinden, zo schetst de directeur in het interview. Zo werd de kliniek in Den Dolder een 'sekswalhalla' genoemd.

"En het is ook niet zo dat we de hele dag zitten te niksen. De medewerkers daar vinden zo’n publicatie verschrikkelijk", aldus Masthoff.

Het is voor het eerst dat de man reageert op de stroom van berichten die zijn gepubliceerd na de dood van Faber. De directeur wil het beeld bijstellen dat is geschetst door meerdere media.

'Zowel PI Vught als kliniek hadden beter moeten acteren'

De zaak-Faber tekende zich rond meerdere misstanden in de behandeling van P. Zo werd informatie over zijn zedenverleden door de gevangenis in Vught niet overgedragen aan de kliniek in Den Dolder, omdat P. dit niet wilde. Ook vonden in de gevangenis geweldsincidenten plaats met P., die desondanks werd omschreven als 'modelpatiënt'. Dit bleek uit rapporten van de Inspecties en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Dat juist Masthoff in maart van dit jaar vanuit Vught directeur bij Fivoor werd, zorgde dan ook voor kritiek. Hij onderschrijft in het interview met de krant dat "zowel de PI Vught als de kliniek in Den Dolder op verschillende punten beter had moeten acteren". Over zijn aanstelling zegt Masthoff dat hij het forensische veld kent en weet hoe het beter moet.

Directeur mist bepaalde nuance in rapport OVV

Wel zegt hij een bepaalde nuance te missen in het rapport van de OVV. Zo waren de door P. uitgevoerde geweldsincidenten niet ernstig en kwam de term 'modelpatiënt' uit een quote in een gespreksverslag en is dit niet wat er staat in de analyse over P.

P. is vorige week in hoger beroep weer veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en doden van de 25-jarige Faber op 29 september 2017. Er komt mogelijk een cassatie vanuit de verdediging.