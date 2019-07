De komende drie dagen staan in het teken van het onderzoek naar de criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Kroongetuige Nabil B. zal worden ondervraagd door de advocaten van de mannen die door het Openbaar Ministerie (OM) worden gezien als het moordcommando van de meestgezochte crimineel. Maar wat weet B. allemaal?

Dankzij de verklaringen van B. konden in de afgelopen maanden zeker elf verdachten worden aangehouden. Zij zouden allemaal hun eigen rol hebben gespeeld bij 'moorden op bestelling'.

B. was een van die radertjes in wat een geoliede moordmachine genoemd kan worden. Snelle vluchtauto's, onderduikplekken regelen voor schutters en het in de gaten houden van doelwitten behoorde tot zijn takenpakket.

Het NRC weet daarnaast maandag te melden dat B. via de vriendin van een van zijn broers kentekens kon laten natrekken. Voor een bedrag van 100 euro krijgt de kroongetuige de naam van de eigenaar van de auto te horen.

Een van die nummerborden behoort volgens de krant tot de auto van een van de slachtoffers die op het conto van het moordcommando wordt geschreven; Martin Kok.

Stap naar politie na eigen rol bij vergismoord

In zijn ondersteunende rol raakt B. onbedoeld betrokken bij de vergismoord op Hakim Changachi in de nacht van 12 op 13 januari 2017. De reden dat hij zich tegen zijn opdrachtgevers keert en een deal sluit met het OM.

B. zegt dat Ridouan Taghi hem in de weken voor de moord vraagt snelle auto's te regelen. Vermeend rechterhand van Taghi, Saïd R., voorziet B. van een lijst met auto's.

Het worden een Audi A5 en Q5. die B. voorziet van gestolen kentekenplaten. Een week voor de moord observeert hij het beoogde slachtoffer Khalid H. en stuurt deze foto's door naar R.

Als B. op de dag van de moord op Changachi een van de Audi's uitgebrand voorbij ziet komen op televisie weet hij dat er een fout is gemaakt en dat hij erbij betrokken is. Als vriend van de familie Changachi biecht hij zijn fout op en belooft naar de politie te stappen.

Overzichtsfoto vergismoord Changachi (Foto: Politie)

Kluisverklaringen vervroegd openbaar gemaakt

Op 14 januari 2017 belt B. de politie dat hij een wapen op zak heeft en laat hij zich arresteren om geen argwaan bij zijn opdrachtgevers te wekken. In de maanden daarna legt B. meer dan veertig zogenoemde kluisverklaringen af.

In december 2017 sluit hij een overeenkomst waarin staat dat hij zal getuigen over de misdrijven waarover hij verklaringen heeft afgelegd. Verzoek is dat deze afspraak pas openbaar wordt gemaakt als Taghi en R. zijn aangehouden, uit angst voor vergelding.

Het OM besluit echter anders. In diezelfde maand wordt namelijk de broer van Saïd R., Mohamed R., in Utrecht wordt beschoten. De man is dan al in beeld voor zijn rol bij de moord op Changachi en justitie houdt hem hiervoor dan ook aan.

Ook B. heeft verschillende verklaringen afgelegd over Mohamed die volgens de kroongetuige een belangrijke pion is binnen de criminele organisatie rond Taghi. Om te voorkomen dat Mohamed zonder stevige verdenking wordt vrijgelaten uit zijn voorlopige hechtenis, maakt het OM de deal met de kroongetuige in maart 2018 bekend.

Broer van kroongetuige uit wraak vermoord

De angst van B. blijkt gegrond. Nog geen week na de bekendmaking van het OM dat er een kroongetuige was opgestaan, wordt de broer van B., Reduan B., doodgeschoten in zijn beletteringsbedrijf in Amsterdam (foto). Wraak is het meest waarschijnlijke motief.

De familie van Reduan B. is woest. Er is volgens hen meerdere malen om bescherming gevraagd, maar hier werd geen gehoor aan gegeven. Uiteindelijk moet het OM schoorvoetend toegeven dat er een verkeerde inschatting is gemaakt.

"Alhoewel er dor de politie en justitie rekening werd gehouden met een dreiging vanuit de organisatie van Taghi, hebben wij niet voorzien dat er op deze vreselijk wijze vergelding zou volgen", zijn de woorden van een officier van justitie begin dit jaar.

Het Parool meldt maandag echter dat het OM al in juli 2017 inzicht had gekregen in versleutelde communicatie van Taghi en zijn vrouw waarin hij schrijft naast "verraders" ook hun "kinderen, moeders, zussen, vaders naar de hel ging sturen".

Bloemen voor deur van het bedrijf waar Reduan werd doodgeschoten (foto: ANP)

Deel kluisverklaringen lekt uit

Waartoe Taghi allemaal in staat wordt geacht blijkt uit de verklaringen van B. Delen worden bekendgemaakt tijdens inleidende zittingen in de rechtbank, maar het overgrote deel van de geheime verklaringen lekt uit via de media.

Het doet de advocaten Nico Meijering, Christian Flokstra, en Jurriaan de Vries van advocatenkantoor Ficq & Partners besluiten aangifte te doen van lekken. Verbaasd dat zij de inhoud van de verklaringen nog niet kennen, maar deze blijkbaar wel verspreid worden onder journalisten.

In die verklaringen spreekt B. over zijn eigen betrokkenheid bij zeker drie levensdelicten. Naast de moord op Changachi gaat het om de poging op het eigenlijke doelwit H. en de liquidatie van Ranko Scekic op 22 juni 2016.

Marengo gaat inmiddels over twaalf levensdelicten

Daarnaast deelt B. zijn kennis over liquidaties waar hij soms terloops van op de hoogte wordt gesteld. Zo zou hij van Mohamed R. te horen hebben gekregen dat B. beter even niet naar IJsselstein kon rijden omdat ze "die Samir" zouden gaan pakken. B rijdt namelijk in hetzelfde type auto.

Samir Erraghib werd in april 2016 voor de ogen van zijn dochter doodgeschoten in IJsselstein. Wat hij en andere slachtoffers in het onderzoek Marengo delen, is dat ze gepraat zouden hebben over Taghi en of de organisatie.

Het maar uitdijende Marengo gaat inmiddels over acht moorden, twee pogingen en twee voorbereidingen. Donderdag zal de verdediging gaten proberen te schieten in de verklaringen van de kroongetuige.