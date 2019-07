Twee passagiersvliegtuigen zijn dinsdagochtend tegen elkaar gebotst bij een gate op Schiphol. Het gaat om toestellen van KLM en easyJet.

Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat de toestellen bezig waren met een pushback, oftewel het wegduwen van een vliegtuig bij een gate voorafgaand aan het vertrek.

De vliegtuigen hebben door de botsing schade opgelopen. Schiphol meldt verder dat het ongeval geen gevolgen heeft voor het overige vliegverkeer op de luchthaven.

Het toestel van KLM, een Boeing 737-800, was onderweg naar Madrid. KLM meldt dat de luchtvaartmaatschappij de passagiers met een ander vliegtuig naar hun bestemming gaat brengen.

Het easyJet-toestel was onderweg naar Londen. De passagiers van de Airbus A320 vervolgen hun reis naar Gatwick Airport in een ander toestel. Dit vliegtuig is nog onderweg naar Schiphol, zegt een woordvoerder van easyJet.

Beide vliegtuigen hebben beschadigingen opgelopen. (Foto: NU.nl/Rik Nauta)

Onderzoek naar toedracht botsing

Het is niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Naar de toedracht wordt onderzoek gedaan.

De voorlaatste botsing op Schiphol vond in februari plaats. Toen kwamen twee KLM-toestellen met elkaar in aanraking bij een gate. Eén was toen bezig met de pushback. De vliegtuigen raakten toen licht beschadigd. Naar dit ongeval wordt onderzoek gedaan door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).