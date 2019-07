Werkzaamheden in en rondom Arnhem hebben gezorgd voor een drukkere avondspits dan normaal, meldt een woordvoerder van de ANWB aan NU.nl. De organisatie gaat ervan uit dat mensen verrast waren dat twee "belangrijke verkeersaders door de stad nu al zijn afgesloten". In heel het land stond op een gegeven moment 450 kilometer file.

Deze maandag begon wegwerk aan de snelweg A325 en de N325, de drukst bereden provinciale weg van Nederland. De werkzaamheden zijn naar verwachting in oktober afgerond.

Verwacht was dat er ernstige verkeershinder zou zijn rond de Gelderse steden Arnhem én Nijmegen, maar rond de laatstgenoemde stad bleef het relatief rustig.

Het hoogtepunt van de files rondom Arnhem was bereikt om 17.45 uur. Forenzen kregen op de A325, die in noordelijke richting dicht is, te maken met drie kwartier extra reistijd. Automobilisten die dat probeerden te ontwijken via de A50, kwamen op de omliggende snelweg terecht in een 25 kilometer lange file, tussen verkeersknooppunten Paalgraven en Waterberg.

Ook in de ochtendspits hadden automobilisten te maken met een half uur vertraging op de A325. Op de A50 stond maandagochtend op een gegeven moment 20 kilometer file tussen Paalgraven en Heteren.

'Er was nog veel meer vertraging rondom Arnhem'

Volgens de ANWB stond het verkeer ook op andere wegen in Arnhem "muurvast". De totale hoeveelheid vertraging in en rondom de stad ligt volgens de woordvoerder nog veel hoger.

Hij hoopt dat nu het besef er is dat er wegwerkzaamheden zijn zodat er in het restant van de week minder file is rondom de stad. "Het wordt nog drukker op de weg, diverse delen van het land moeten nog vakantie krijgen."