De Amsterdamse politie heeft maandag voor de zevende keer in ruim een maand een medewerker geschorst. Het gaat om een 55-jarige man die is aangehouden op verdenking van schending van zijn ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en computervredebreuk.

Eind mei schorste de Amsterdamse politie een medewerker op verdenking van fraude en valsheid in geschrifte. In juni werden vijf agenten van dezelfde eenheid geschorst voor plichtsverzuim dan wel stalking, computervredebreuk of schending van het ambtsgeheim.

De politie Amsterdam heeft in geen van de zaken de identiteit van de verdachten vrijgegeven. Ook is niet bekendgemaakt op welke afdelingen de politiemedewerkers werken en of zij zijn gearresteerd.

In alle gevallen doet het Team Veiligheid, Integriteit en Klachten nader onderzoek naar de schorsingen.