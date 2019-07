De achttienjarige Loes uit Epe is verdronken in een sloot, waar ze in terechtkwam na met haar elektrische fiets tegen een boom te zijn gebotst. Dit heeft de politie maandag gemeld op verzoek van haar familie.

"Uit respect voor nabestaanden gaan we normaal gesproken niet verder in op de toedracht, maar op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden doen we dat nu wel", aldus de agenten.

De achttienjarige verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag na een feestje in Oene te hebben bezocht. Ze werd rond 4.00 uur voor het laatst gezien.

Na een grote zoekactie, waarbij de politie onder meer een helikopter en een boot inzette, werd zondagmiddag haar lichaam gevonden in de sloot. In de avonduren meldden de agenten dat Loes door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.

Burgemeester Hans van der Hoeve heeft zijn condoleances aangeboden aan de familie en de vrienden van de jonge vrouw. "Ik wil de hulpdiensten en de vrijwilligers die een zoektocht zijn gestart bedanken voor al hun inzet en betrokkenheid."