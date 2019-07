Justitie was al in 2017 op de hoogte van plannen die Ridouan Taghi maakte om familieleden van 'verraders' te laten liquideren. Dit meldt Het Parool maandag op basis van ontcijferde berichten die de krant heeft ingezien.

In een bericht naar zijn vrouw zou hij geschreven hebben dat hij, naast de verraders zelf, ook hun "kinderen, moeders, zussen, vaders naar de hel ging sturen".

Dit is opvallend, omdat er in het beveiligen van de familie van kroongetuige Nabil B. fouten lijken te zijn gemaakt. Zo wilde de kroongetuige niet dat bekend werd gemaakt dat hij verklaringen had afgelegd over Taghi en de groep rondom de man totdat de man in kwestie was opgepakt.

Justitie deed dit toch en amper een week later werd B.'s onschuldige broer Reduan op zijn werk in Amsterdam doodgeschoten. De krant schetst dat pas nadat bekend was gemaakt dat B. verklaringen had afgelegd, voorbereidingen werden getroffen om de broer van de kroongetuige te beveiligen.

Dit komt volgens Het Parool voor een belangrijk deel omdat de verantwoordelijke afdeling van het Openbaar Ministerie (OM) maar beperkt informatie kreeg over Taghi van de afdeling van justitie die het onderzoek leidt. Justitie wil niet reageren tegenover de krant.

OM houdt de man verantwoordelijk voor meerdere liquidaties

Het OM houdt Taghi verantwoordelijk voor meerdere liquidaties (onder meer die van Samir Erraghib en de vergismoord op Hakim Changachi) en het betrokken zijn bij internationale drugshandel. Er is een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.

Woensdag, donderdag en vrijdag vinden zittingen plaats in de zaak tegen acht mannen die ervan worden verdacht deel te hebben uitgemaakt van de moordbende rondom Taghi.