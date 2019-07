De Amsterdamse pastoor Pierre Valkering is ontslagen als pastoor van de Vredeskerk. Enkele maanden geleden kwam de pastoor tijdens de viering van zijn 25-jarig ambtsjubileum in de kerk ervoor uit homoseksueel te zijn. Hij werd hierna geschorst.

Begin april verscheen ook een boek van de pastoor, waarin hij forse kritiek uit op de Rooms-Katholieke Kerk. In het boek schreef hij dat hij wisselende seksuele contacten had en worstelde met een pornoverslaving. Het bisdom voelde zich door de publicatie van het boek overvallen.

Parochianen van de Vredeskerk zijn zondag door het parochiebestuur op de hoogte gesteld van het ontslag. Valkering heeft de mogelijkheid om tegen het ontslag in beroep te gaan.

"Mocht hij dit doen, dan kan het beroepsproces in het kerkelijk recht (er zijn meerdere niveaus net als in de reguliere rechtspraak) meerdere maanden in beslag nemen", aldus het parochiebestuur in een brief die stadszender AT5 in handen heeft.

Valkering niet blij met besluit

Volgens het parochiebestuur heeft de onduidelijkheid van de situatie rond Valkering bij veel parochianen tot onrust geleid. De parochie wil niet ingaan op het ontslag van de pastoor.

Valkering laat zelf aan de NOS weten dat hij niet blij is met het besluit, maar dat het hem niet verbaast. Hij weet nog niet of hij stappen gaat ondernemen.