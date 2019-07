Een achttienjarige vrouw uit het Gelderse Epe is in de nacht van vrijdag op zaterdag vermist geraakt na een feest in Oene. De politie spreekt van een urgente vermissing omdat het "niet in haar patroon van gedrag past" om te verdwijnen, meldt een woordvoerder aan NU.nl.

De vrouw genaamd Loes is iets voor 4.00 uur 's nachts op een elektrische fiets vertrokken vanaf het feest. Ze reed in de richting van Vaassen.

"In de buurt van de Deventerweg/Vloeddijk in Oene is ze voor het laatst gezien", aldus de politie. Ze moest zaterdagmiddag werken, maar is hier niet verschenen. "Wat voor haar niet gebruikelijk is."

De politie zoekt zondag met een boot en een helikopter in de omgeving en roept mensen op om niet naar het gebied te komen. "We willen voorkomen dat eventuele sporen gewist worden", aldus de agenten.

Het gebied waar de achttienjarige voor het laatst is gezien. (Foto: Pro Shots)

Vrienden van de jonge vrouw zoeken ook

Vrienden van Loes zijn in de omgeving ook een zoekactie gestart volgens De Telegraaf. Ze zouden van tevoren overleg met de politie hebben gehad. Agenten vragen mensen die spullen vinden die van de vermiste jonge vrouw kunnen zijn contact op te nemen met de politie.

Een opgestarte Burgernetactie heeft niets opgeleverd. De politie vraagt iedereen uit de omgeving camerabeelden te delen, omdat Loes hier mogelijk op te zien kan zijn. De vrouw droeg ten tijde van haar vermissing een zwarte broek, een zwart T-shirt en een gele jas.