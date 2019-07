Een vrachtwagen met hooibalen is zaterdagmiddag in de brand gevlogen op de A2 bij Maarheeze. De weg richting Eindhoven is daarom dicht. Ook in de richting Maastricht is een rijbaan afgesloten.

Het verkeer vanuit Maastricht kan het beste omrijden via Venlo, meldt Rijkswaterstaat. Wanneer de rijbanen worden vrijgegeven, is niet duidelijk. Mogelijk gebeurt dit rond 23:00 uur.

De brand is volgens Rijkswaterstaat moeilijk onder controle te krijgen. Het blussen van de hooibalen duurt lang, omdat deze met shovels uit elkaar getrokken moeten worden. Daarnaast moet het stro van de weg gehaald worden.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.