Een magneetvisser heeft zaterdagmiddag een explosief uit de Maas in Maastricht gevist. Het betreft een granaat uit de Tweede Wereldoorlog, blijkt uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Mogelijk heeft een magneetvisser in Den Haag ook een explosief aangetroffen.

De EOD heeft het explosief in Maastricht meegenomen om het elders gecontroleerd tot ontploffing te brengen, meldt een woordvoerder van de politie. De zegsvrouw kan geen verdere details geven.

De Van Hasseltkade en de Wilhelminabrug waren vanwege de vondst enkele uren afgezet, maar zijn inmiddels weer toegankelijk.

Een andere magneetvisser heeft in Den Haag mogelijk ook een granaat aangetroffen. De man heeft zijn vondst in een boodschappentas op de scooter meegenomen naar het politiebureau in het stadsdeel Loosduinen.

De omgeving van het politiebureau aan de Aaltje Noordewierstraat is uit voorzorg afgezet. De EOD komt ter plaatse om het voorwerp te onderzoeken.

Magneetvissen, waarbij een persoon een magneet gebruikt om voorwerpen uit het water te halen, is een hobby die in Nederland steeds populairder wordt. Defensie maakt zich hier ernstig zorgen over. De EOD is dit jaar al ruim zeventig keer uitgerukt vanwege door magneetvissers gevonden munitie.