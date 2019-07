Donderdag hoorden de zussen Holleeder dat hun broer Willem tot levenslang is veroordeeld. In de Volkskrant spreekt Astrid, die ondergedoken leeft, openlijk over haar verwachtingen voor de toekomst. Ze is er zeker van dat haar broer het hier niet bij zal laten zitten en wraak zal nemen voor haar verraad.

"Als hij levenslang krijgt, heeft-ie niets meer te verliezen. Dan maakt het hem niet meer uit of het één keer levenslang is, of drie keer. Ik heb hem gekrenkt, dus het is uitgesloten dat ik dit overleef. De uitspraak in het proces is ook voor ons een vonnis. Een vonnis dat hij over ons gaat vellen. Je praat met iemand die eigenlijk al dood is", zegt Astrid in het interview dat vijftien dagen voor de uitspraak plaatsvond.

Ook in een telefonisch interview met de NOS zegt Astrid dat ze verwacht dat haar broer er alles aan zal doen om wraak te nemen. "Zeker als hij weer in een normaal gevangenisregime komt, zal het niet moeilijk zijn om het te organiseren. Dus ik maak mij geen illusies. Ik heb hem voor zijn gevoel enorm verraden en dat is natuurlijk ook zo."

De schrijfster van de boeken Judas, Dagboek van een getuige en Familiegeheimen zegt echter zich te hebben neergelegd bij dit vonnis.

Astrid Holleeder wil niet meer met angst leven

Astrid leefde de afgelopen zes jaar ondergedoken. Ze verhuisde keer op keer van schuiladres naar schuiladres en niemand in Nederland weet hoe ze er tegenwoordig uitziet. Ook haar dochter, tv-kok Miljuschka Witzenhausen, weet niet waar haar moeder woont.

Toch ging ze in juni de Jordaan in; zonder pruik, zonder kogelwerend vest en zonder haar keelbeschermer. "Lekker hoor, ik heb over de Westerstraat gelopen. Marktje gepakt, daarna op het terras gezeten", zegt ze in het interview met de Volkskrant.

"Fijn, wel. Ik heb er lang over gedaan om hiernaartoe te groeien, maar ik liep er zonder angst. Ik ben eigenlijk wel klaar met het bang-zijn."

Ook Witzenhausen weigert om haar leven nog langer door angst te laten leiden of om maar "half" te leven. "Ik leef voluit, en wil daarin ook een voorbeeld zijn voor mijn kinderen, anders heb ik sowieso al verloren", zegt de dochter van Astrid.

'Miljuschka loopt meer gevaar dan ik'

Astrid benadrukt dan ook dat ze meer in de openbaarheid wil treden, omdat ze beseft dat haar dochter, die een bekende Nederlander is, meer gevaar loopt.

"Het is naïef om te denken dat Wim dit niet al lang zelf heeft bedacht. Dat hij mij het zwaarst treft door aan mijn kind te komen. Daarom ga ik me vaker laten zien, juist op de plekken waar hij en ik samen kwamen. Daarmee zeg ik tegen hem: als je zo nodig moet, ga je gang."