De eerste avondspits nadat de zomervakantie deze vrijdag startte voor Zuid-Nederland, verloopt volgens de ANWB "volgens het boekje". Een woordvoerder bevestigt aan NU.nl dat er op het hoogtepunt rond 16.30 uur 540 kilometer file stond, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dat kwam vooral door ongelukken.

Iets na 18.00 uur was er nog zo'n 250 kilometer over. De meeste files zouden zijn ontstaan door ongelukken, aldus de woordvoerder. "Kijk maar naar Rotterdam. Daar is het nog geen vakantie en staat het vast door ongelukken op de A4 en A20."

Ook meer zuidelijk op de A2 tussen Culemborg en Beesd moeten vakantiegangers rekening houden met zeker drie kwartier vertraging door een ernstig ongeval. Rijkswaterstaat meldt dat er vier personenauto's bij betrokken zijn.

Eén persoon zou nog bekneld zitten in een van de wagens. Een traumahelikopter is opgeroepen om te assisteren, maar over de verwondingen is verder niets bekend.

Drie van de vier rijstroken zouden aanvankelijk tot 19.00 uur dicht blijven, maar inmiddels is duidelijk dat het bergen van de voertuigen langer gaat duren. Iets na zeven uur meldde Rijkswaterstaat dat er 'maar' twee rijstroken open zijn.

Ook dit weekend verwacht de ANWB geen al te grote problemen in het land. Wel vlak over de grens, waar vakantiegangers via Duitsland en vervolgens Frankrijk naar het zuiden rijden. "Vakantiegangers moeten ook oppassen rond grote steden in België, maar in Nederland wordt het niet druk."