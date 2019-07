De brandweer is vrijdagochtend massaal uitgerukt voor een grote brand op een industrieterrein aan de Amerikahavenweg in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. De brand was rond 13.30 uur onder controle.

De brand brak iets voor 12.00 uur uit in de loods van een plasticrecyclingbedrijf en woedt in de dakconstructie. Het bedrijf was nog niet in gebruik, daardoor stonden er ook geen recyclematerialen in de loods.

In eerste instantie kon de brandweer het pand niet veilig betreden omdat er enkele gasflessen aanwezig waren. De brand werd daarom van buitenaf met behulp van auto ladders bestreden.

Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. Vermoedelijk is hij ontstaan tijdens werkzaamheden.

Veel rook vrijgekomen

Bij de brand kwam tijdelijk veel rook vrij. Door de wind werd de rook eerder richting het centrum van Amsterdam geblazen.

De brandweer adviseert omwonenden om de ramen en deuren te sluiten.