Het hof in Arnhem doet vrijdag uitspraak in het hoger beroep in de zaak-Anne Faber. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft eerder 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Michael P. geëist voor moord en verkrachting.