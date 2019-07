Michael P. krijgt opnieuw 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber in 2017. Dat heeft het hof in Arnhem vrijdag besloten in het hoger beroep in de zaak.

Het hof vindt dat moord, waarbij dus sprake is van een vooropgezet plan, niet bewezen kan worden. Dit in tegenstelling tot wat justitie heeft betoogd bij de inhoudelijke behandeling van de zaak.

P. is daarmee veroordeeld voor het doden van Faber om de verkrachting te verhullen. De inmiddels 29-jarige man heeft de jonge vrouw op 29 september 2017 van haar fiets gereden en vervolgens verkracht.

Hij zegt zelf dat hij dit deed vanuit een impuls. P. heeft altijd verklaard dat hij Faber na de verkrachting wilde laten gaan, maar dat hij uiteindelijk haar keel heeft doorgesneden toen ze om hulp riep. Zowel in eerste aanleg als bij het hoger beroep zijn hier veel vraagtekens bij gezet, onder meer omdat P. genoeg kans had om Faber te laten weglopen.

Desondanks kan niet bewezen worden dat P. niet vanuit een impuls heeft gehandeld, zo oordeelt het hof.

Verdediging wilde lagere straf voor cliënt

De verdediging wilde dat P. een lagere straf zou krijgen omdat hij hardhandig is aangepakt bij zijn arrestatie, met letsel als gevolg. Hoewel het hof oordeelt dat er inderdaad sprake is van ernstig vormverzuim, wordt hier geen gevolg aan gegeven. Zo heeft P. niet onder druk een bekentenis afgelegd.

De verdediging is hier teleurgesteld over, laat advocaat Niels Dorrestein aan NU.nl weten. Ook omdat er twee scenario's van toerekeningsvatbaarheid waren, en het hof niet in het voordeel van zijn cliënt heeft geoordeeld. Er wordt nog overlegd over een cassatie in de zaak.

Overigens loopt er nog een aparte procedure bij de Hoge Raad om de betrokken leden van het arrestatieteam te laten vervolgen. De uitspraak hierin wordt eind juli verwacht.

Vaagheden in verhaal van P.

Er zaten vaagheden in het verhaal van P., zo laat ook het hof weten tijdens de uitspraak; zo zat er geen druppel bloed op het shirt van de jonge vrouw, terwijl P. heeft gezegd dat ze het kledingstuk nog droeg toen ze stierf.

Ook stond zijn telefoon uit en moest P. volgens een ritreconstructie Faber al eerder zijn tegengekomen dan hij heeft verklaard, waardoor hij de mogelijkheid had haar op te wachten.

Het hof zegt hierover dat de nabestaanden van Faber moeten leven met het feit dat niet alles aan het licht zal komen. P. moet hen schadevergoedingen van 40.000 euro per persoon betalen.

De vriend van Faber, die anoniem wil blijven, laat via zijn advocaat Sébas Diekstra weten dat geen enkele straf recht zal kunnen doen aan hetgeen zijn vriendin is aangedaan en het leed dat daarmee is veroorzaakt. "Maar binnen de mogelijkheden van de wet is deze veroordeling naar zijn mening passend, mede gelet op het feit dat de maatschappij zo lang als mogelijk beschermd blijft tegen de veroordeelde", aldus Diekstra.

Man kreeg eerder ook 28 jaar cel en tbs opgelegd

De rechtbank in Utrecht had P. in de eerste aanleg ook 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan de man. P. is eerder veroordeeld voor het bruut verkrachten van twee minderjarige meisjes. Hij werkte in een kliniek in Den Dolder aan zijn terugkeer naar de maatschappij.

Volgens in maart 2019 gepubliceerde rapporten van onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid was zijn behandeling hier echter niet geschikt; zo bleef zijn zedendelict volledig buiten beeld omdat P. hier geen openheid over wilde geven. Hij kreeg volgens een vooraf vastgezet stappenplan steeds meer vrijheden zonder dat hier controle op was.

Verantwoordelijk minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft een blik aan maatregelen opengetrokken om herhaling van zo'n zaak in de toekomst te voorkomen.