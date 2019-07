Bij een schietpartij in het Utrechtse Houten is donderdagavond een persoon om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Het schietincident vond plaats op de Schonenburgseind. Het slachtoffer zat volgens RTV Utrecht op de bijrijdersstoel in een geparkeerde auto toen hij onder vuur werd genomen. Er zou nog iemand in de auto hebben gezeten.

De politie is nog druk bezig met het eerste onderzoek naar de zaak. De eerste meldingen kwamen kort na 23.00 uur binnen.

Direct na het vinden van het slachtoffer is een groot onderzoek en een zoekactie naar een mogelijke verdachte gestart. Het is niet bekend of er arrestaties zijn verricht.