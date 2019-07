De 29-jarige man die verdacht wordt van een gewelddadige verkrachting in Hoorn op 1 juni, wordt ook verdacht van twee andere zedendelicten, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. In alle drie de zaken is een DNA-match gevonden.

De twee andere zedendelicten vonden eveneens plaats in Hoorn dit jaar. Begin maart werd een vrouw op de fiets rond 3.00 uur aangerand. Half april werd een vrouw gedwongen van de fiets te stappen, waarna ze werd mishandeld en aangerand.

Op het moment dat deze delicten werden gepleegd was de man voorwaardelijk vrij voor een eerdere veroordeling. Hij stond niet onder toezicht.

De Telegraaf onthulde eerder dat de verdachte in kwestie Mourad T. is. De man zou volgens de krant in 2015 al zijn veroordeeld voor een verkrachting van een zestienjarig meisje, eveneens in Hoorn. T. zou toen op proefverlof zijn geweest. Het OM heeft dit toen niet bevestigd. T. zou destijds geen psychologisch onderzoek hebben ondergaan.

Naar aanleiding van de onthullingen heeft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming laten weten dat hij samen met het OM wil onderzoeken of het vaker voorkomt dat verdachten van zedendelicten niet worden onderzocht.