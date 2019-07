Seriemoordenaar Willem van Eijk, ook wel bekend als 'Het beest van Harkstede', is 18 juni op 77-jarige leeftijd overleden in de gevangenis van Vught, schrijft RTL Nieuws woensdagavond. Daar zat hij een levenslange celstraf uit na de moord op vijf vrouwen. De oorzaak van zijn dood wordt nog onderzocht.

De man uit Harkstede is twee keer veroordeeld voor diverse moordzaken. In 1971 en 1974 maakte hij zijn eerste slachtoffers, de vijftienjarige Cora Mantel en 44-jarige Aaltje van der Plaat. Mantel bleek gewurgd en verkracht, Van der Plaat was zwaar verminkt en had zeker 27 snij- en steekwonden.

Beide vrouwen werden naakt gevonden. Van Eijk werd gearresteerd en kreeg een langdurige celstraf en tbs (toen nog tbr) opgelegd.

En paar jaar na zijn vrijlating in 1990 ging het opnieuw mis. In 1993 en 1994 vermoorde hij Michelle Fatol (23) en Annelies Reinders (31), waarna hij in 2001 ook nog Sasja Schenker (34) om het leven bracht. De vrouwen waren actief in de prostitutie.

In 2003 kreeg hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Van Eijk zou nooit spijt hebben gehad van zijn daden.

Schrijver en voormalig hoofdredacteur van dagblad Het Parool Sytze van der Zee sprak de seriemoordenaar zeker dertig keer in de gevangenis, en schreef een boek over hem. In Anatomie van een seriemoordenaar schreef Van der Zee dat Van Eijk anderen de schuld geeft van zijn daden, omdat zijn jonge zelf "bewust naar de kloten is laten gaan".