De veroordeelde agent in de zaak-Mitch Henriquez stapt naar de Hoge Raad. Zijn advocate Caroline de Sitter heeft woensdag cassatieberoep ingesteld tegen de veroordeling.

De 42-jarige Henriquez overleed na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival in juni 2015. Het gerechtshof in Den Haag sprak vorige maand één politieman vrij. De andere agent, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de volgens het hof fatale nekklem tijdens de arrestatie, kreeg een half jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd.

De Sitter weet nog niet welke klachten ze aan de Hoge Raad voorlegt. Maar ze ziet in ieder geval reden tot cassatie omdat de agent "volgens het hof oprecht de intentie had het goede te doen in een situatie die door hem nimmer was gewenst, maar desondanks wordt veroordeeld voor opzettelijk begane mishandeling".

Beantwoording van de vraag of dat juridisch juist is, is niet alleen in het belang van haar cliënt, stelt De Sitter, "maar ook in het belang van andere politieagenten die genoodzaakt zijn geweld te gebruiken tijdens hun werk".

OM ziet geen reden om in cassatie te gaan

Het Openbaar Ministerie liet maandag weten dat het geen grond ziet voor cassatie. In een dergelijke procedure buigt de Hoge Raad zich over de vraag of het hof de wet correct heeft toegepast. De zaak wordt niet opnieuw inhoudelijk behandeld.

Het OM zegt in een verklaring het bewijs in de zaak-Mitch Henriquez "anders te beoordelen, maar dat is geen reden om in cassatie te gaan".