Zes vragen over de weercodes van het KNMI: 'Het blijft een verwachting'

Het KNMI heeft woensdag voor een deel van het land code rood uitgegeven vanwege zomerstorm Poly. Op het discussieplatform van NU.nl stellen NUjij'ers regelmatig kritische vragen over zulke waarschuwingen. Wij legden de meestgestelde vragen van 2019 voor aan het weerinstituut. De antwoorden zijn nog altijd relevant.

Code geel: mogelijk kans op gevaarlijk weer, wees alert

mogelijk kans op gevaarlijk weer, wees alert Code oranje: grote kans op gevaarlijk weer, wees voorbereid

grote kans op gevaarlijk weer, wees voorbereid Code rood: weeralarm voor extreem weer met veel impact

Geven jullie de codes niet ten overvloede af? Straks nemen mensen geen maatregelen meer.

"Nee, dat doen we niet. We geven de codes heel zorgvuldig af. We verkleinen hiermee maatschappelijke schade en problemen van extreem weer."

Waarom bestaat code geel nog? Code oranje of rood valt nog te begrijpen omdat de kans groot is, code geel lijkt mij verwaarloosbaar.

"Code geel is, in tegenstelling tot de andere codes, meer doelgroepgericht. Als je de hele dag binnen aan het werk bent, merk je er misschien minder van. Maar tijdens bijvoorbeeld een avondvierdaagse is het goed als de organisatoren gewaarschuwd zijn voor onweersbuien. Het kan zijn dat jij minder rekening hoeft te houden met het weer dan een ander. Ook voor maatschappelijke partijen als Rijkswaterstaat, Schiphol, ProRail, politie en brandweer is het noodzakelijk zorgvuldig te anticiperen op extreem weer."

Is een provincie niet een te groot gebied voor weercodes?

"Het is onze taak vanuit de overheid om dit per provincie te doen. We proberen de weercodes per provincie steeds beter te duiden, bijvoorbeeld via weerkaarten op sociale media en de teksten op onze website. We hebben het over het westen van de provincie, niet enkel over het hele gebied."

1:30 Afspelen knop Wat houden de verschillende weercodes in?

Is het niet tijd voor een nieuw systeem?

"We denken na over een systeem op kleinere schaal, maar daar komen heel veel vragen bij kijken. Hoe moeten we die kleinere gebieden dan indelen? Wat vinden onze stakeholders? En is Nederland überhaupt wel geschikt voor een kleinere schaal?"

Voor wie zijn weercodes bedoeld? Alleen voor burgers, of ook voor organisaties?

"Voor beide. De codes zijn een handreiking naar de burger. Doe er zelf je voordeel mee. Maak eigen afwegingen. Een huisarts zal bij oranje nog gewoon zijn patiënten bezoeken. Een ander zal iets een dagje uitstellen. Daarnaast zijn er verschillende organisaties waarbij bij code oranje verschillende protocollen in werking worden gezet. Zo zijn de brandweer, de politie en de veiligheidsregio's bijvoorbeeld alerter. De codes gelden dus voor zowel het algemene publiek als voor organisaties."